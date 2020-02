Een huwelijksaanzoek via een Arriva-bus: 'Lieve papa, wil jij trouwen met mama?'

BREDA - In Brabant rijden vandaag vijf Arriva-bussen rond met daarop levensgrote Valentijnsboodschappen. Eén daarvan is wel érg bijzonder. 'Lieve papa, wil jij trouwen met mama? Xxx Roxy & Nikki', staat er op de bus geschreven.

Valentijnsdag is het moment om iemand de liefde te verklaren of iemand te bedanken die je dierbaar is. Dat kan met een klein gebaar, maar dit jaar maakte Arriva groots uitpakken ook mogelijk. Want vandaag staan vijf liefdesberichten levensgroot gedrukt op de Brabantse Arriva-bussen. Nog eens tien boodschappen worden vanaf vandaag getoond op de informatieschermen in onze bussen. "Niet te missen en een unieke manier om de liefde te vieren", aldus Arriva.

De meest opvallende boodschap is zonder twijfel die van Roxy en Nikki. Zij vroegen namens hun moeder hun vader ten huwelijk via een lieve boodschap op de bus. Dat huwelijksaanzoek vond vanochtend plaats, en liep gelukkig precies zoals de mama van Roxy en Nikki had gehoopt, kan een woordvoerder van Arriva vertellen. "Het huwelijksaanzoek is vanochtend gegaan zoals dat hoort, namelijk met tranen en een ja!"

Ook opa Bergmans ontroerde met zijn lieve boodschap. 'Lief omaatje Joke, nog steeds wil ik erg graag bij je zijn, na meer dan 40 jaar nog altijd mijn échte Valentijn'.

Niet alle boodschappen die vandaag op en in bussen te zien zijn, zijn van verliefde stelletjes. Zo schreef Sanneke een lief bedankje: 'Lieve papa & mama, onze liefde klopt als een bus. Bedankt voor alles. Kus Sanneke' en ook Kim bedankt haar vader: 'Lieve Papski, naast de beste vader in de wereld ben je ook nog eens de coolste buschauffeur in Tilburg en omstreken! Ik hou van jou en ik ben SUPERtrots op je'.

Valentijnsactie

Reizigers gaven goed gehoor aan de oproep om Valentijnsboodschappen te delen. Er kwamen in totaal ruim 140 berichten binnen. De vijf mooiste en ontroerendste Valentijnsboodschappen zijn op de bussen geplaatst. Ook zijn er tien boodschappen getoond op de schermen in de bussen.