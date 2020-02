Optimisme bij NS over station Breda: 'Station wordt steeds beter en reizigers zijn tevreden'

BREDA - Het is drie en een half jaar geleden dat het vernieuwde Station Breda de deuren opende. Maar in plaats van lang in feeststemming te kunnen blijven, stapelden de problemen zich al snel op. Van vallende stenen tot grote lekkages. Maar inmiddels gaat het steeds beter. De grote problemen worden beheerst, en kleine verbeteringen zoals de plaatsing van windschermen op de perrons maken het station steeds beter. En dat laat de reiziger ook merken. "Reizigers zijn heel tevreden over station Breda, en daar zit een stijgende lijn in", vertelt Frank Smits, manager NS stations regio zuid.

Station Breda is met gemak een 'probleemkindje' te noemen. De eigenaren Prorail, de NS en de gemeente Breda kregen flinke problemen voorgeschoteld toen onder andere stenen naar beneden vielen en lekkages ervoor zorgen dat de plafondplaten los kwamen te zitten. Daarom hebben de eigenaren een groot onderzoek naar de risico's van het gebouw uitgevoerd, en daarbij een second opinion gevraag bij professor Hordijk van adviesbureau Hagens. "Toen de steenstrips naar beneden kwamen, was dat voor ons het moment om te kiezen voor een groot risico-onderzoek. We hebben het hele station doorlopen om alle risico's in kaart te brengen. Daarbij hebben we het adviesbureau ingezet, om zeker te zijn van de resultaten van ons onderzoek."

Steenstrips

De glazen boombakken die verwijderd moesten worden bij het parkeerdek. De netten die moesten worden opgehangen om de vallende stenen op te vangen. En de grote gaten in het plafond bij de bushaltes om te voorkomen dat de platen die door lekkages nat werden naar beneden zouden komen. Het zijn veruit de drie grootste en meest in het oog springende problemen op station Breda. "Veiligheid staat uiteraard altijd voorop. Voor deze drie problemen zijn oplossingen gevonden die ervoor zorgen dat de veiligheid van de reizigers gegarandeerd kan worden", stelt Smits.

Dat betekent dat bij het busstation de platen die nat werden door de lekkages vanuit de boombakken verwijderd zijn. Dat er netten zijn gehangen op de plekken waar de steenstrips niet veilig zijn. En dat er een alternatief is geplaatst op de plekken waar vroeger de glazen boombakken stonden die niet stormbestendig bleken te zijn. "We zijn aan het kijken of de vervanging van de boombakken en de geplaatste netten een tijdelijke oplossing zijn, of dat ze mogelijk definitief zo blijven."

De gaten in het plafond. Tekst gaat verder onder de foto.

De gaten in het plafond van het busstation zijn sowieso tijdelijk. "Daar gaat een oplossing voor komen. Maar dan moet eerst de lekkage bij de boombakken verholpen worden. En dat kan nog wel even duren. Het zal er dus nog wel even zo uit zien."

Verbeteringen

Naast de grote onderwerpen die een oplossing vereisten, worden ook kleinere dingen actief aangepakt. Zo zitten er tegenwoordig doppen op het tussenstuk tussen de trappen naar beneden, zodat fietsers er niet meer met volle vaart overheen kunnen razen. En er wordt binnenkort een hekje geplaatst voor de bosjes die boven de ingang staan. Daar staat nu nog een 'lelijk' hekwerk. "Dat hek staat er om te voorkomen dat iemand die door de bosjes loopt ineens in het grote gat van de ingang van het station kukelt. Dat is natuurlijk niet iets wat zomaar kan gebeuren, want je hoort überhaupt niet door die bosjes te lopen. Maar het is wel een risico wat we moeten wegnemen", legt Smits uit.

Het lelijke hekje. Tekst gaat verder onder de foto.

Ook worden er maatregelen genomen die niets met risico's te maken hebben, maar wel bijdragen aan het gebruikersgemak van het station. "Daar zijn de nieuwe windschermen op de perrons een voorbeeld van", aldus Smits. "We merken dat door alle verbeteringen die we doorvoeren, ook de tevredenheid van de reizigers toeneemt. In Breda geven meer dan 89 procent van de reizigers het station een 7 of hoger, en dat is bijzonder hoog. En het mooiste is, dat dat een lijn is die nog steeds stijgt. Dus daar zijn we heel blij mee."

Door de doppen kun je niet meer over het middenstuk fietsen.