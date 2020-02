Inwoners Ginneken doneren massaal voor restauratie van de Laurentiuskerk

BREDA - De inwoners van het Ginneken hebben samen afgelopen maande ruim 8000 euro ingezameld voor de restauratie van de toren van de Laurentiuskerk. Met flyers, posters en een spandoek bij de kerk werd in de wijk aandacht gevraagd voor de inzamelingsactie.

In het kader van de actie ’Weet ’t Ginneken wel hoe laat het is!’ hebben de ondernemers van ’t Ginneken, Vrienden van ’t Ginneken met aanvulling van particuliere giften maar liefst 8300 euro bijeen gebracht. Namens de ondernemers van ’t Ginneken overhandigde Paul Holman van Plaisir du Vin de cheque aan pastoor Lars Peetam van de parochie van de Heilige Familie. Die zei zeer ingenomen te zijn met het bedrag en de betrokkenheid die hieruit spreekt.

Tweede fase

Binnenkort gaat de restauratie de tweede fase in. De wijzerplaten worden opnieuw beschilderd en de wijzers worden voorzien van een nieuw laagje bladgoud. Ook de verlichting van het uurwerk is aan vervanging toe.

Rijksmonument

De St. Laurentiuskerk is een kruiskerk in neogotische stijl en werd ontworpen door de architecten Joseph Cuypers en Jan Stuyt. De kerk werd gebouwd in 1902 en is sinds 1978 een Rijksmonument. De St. Laurentiuskerk is de centrale kerk binnen de parochie van de H. Familie in Breda-Zuid en de aangrenzende dorpen.