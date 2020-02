Boeren gaan de weg weer op, grote opstoppingen verwacht

BREDA - De boeren trekken morgen weer massaal naar Den Haag om te protesteren tegen het regeringsbeleid. Waar de protesten eerder voor grote opstoppingen op de snelwegen zorgden, wordt de drukte deze keer op de binnenwegen verwacht. Farmers Defence Force heeft boeren namelijk opgeroepen geen gebruik te maken van de snelwegen.

De politie heeft de boeren verzocht dit keer naar Den Haag te rijden via de B-wegen, en dus geen gebruik te maken van de snelwegen. En het FDF heeft de boeren opgeroepen om zich hieraan te houden. De overlast op de snelwegen zal naar verwachting dus meevallen morgen. Maar juist op de binnenwegen kunnen de tractoren voor grote opstoppingen zorgen.

Protest

De boeren gaan morgen protesteren, omdat er donderdag weer een vergadering gepland staat over het stikstofbeleid in Den Haag. De boeren willen met hun protest ervoor zorgen dat de politiek op staat voor de boeren, zoals de CDA dat in Brabant eerder ook al deed. De coalitie in Noord-Brabant klapte toen, waardoor een nieuwe coalitie gevormd moest worden. Die lijkt veel rechtser te worden dan voorheen het geval is, wat voor de boeren positief uit kan pakken.

"Wil je een gezonde toekomst voor jouw bedrijf en de Nedelandse landbouw, kom dan massaal woensdag naar Den Haag en laat onze politici zien dat wanneer zij voor ons zijn, wij achter hen staan!", roept FDF de boeren op.

In Breda protesteerden de boeren eerder ook al bij het distributiecentrum van de Jumbo