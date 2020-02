Brandweer heeft handen nog steeds vol aan stormschade

BREDA - De storm is inmiddels al twee dagen geleden. Maar aan de schade heeft de brandweer nog steeds de handen vol. Zo moest de brandweer vandaag nog assisteren in de Speelhuislaan, waar stenen naar beneden kwamen vanaf een woning.

Storm Dennis zou minder heftig zijn dan Ciara. En dat was landelijk gezien ook zo. Maar toch kreeg Brabant het wel relatief zwaar te verduren. Dat was zondag al wel duidelijk toen de meldingen binnen stroomden.

Zo raakte er zondag in de Eindstraat een dak van een winkelpand los. Ook was het meerdere keren raak in de in de Steijnstraat. Daar viel een boom op een caravan en slechts een paar uur later kwam er een boom terecht op een auto. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen en van de auto te verwijderen. De gemeente werd bovendien meteen ingeschakeld om alle bomen in de straat snel te controleren.

Ook vandaag is de brandweer nog steeds bezig met de nasleep van Ciara en Dennis. Zo kwamen er vandaag in de Speelhuislaan flinke stenen naar beneden vanaf de zijkant van een woning. De brandweer kwam ter plaatse om stenen weg te halen en het risico weg te nemen.