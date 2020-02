Grote overlast door boerenprotest blijft uit: 'Dagelijkse files niet langer dan normaal'

BREDA - Met de aankondiging van een nieuw boerenprotest, waren veel mensen bang voor opnieuw lange files op de snelwegen. Maar de oproep van de politie van Farmers Defence Force om niet met tractors over de snelweg te rijden, heeft effect gehad. In Noord-Brabant is de overlast door de boeren minimaal geweest.

Vandaag trekken de boeren met zo'n zesduizend trekkers opnieuw naar Den Haag. Daar stroomt het park Koekamp vol met boeren en zorgen de vele tractors voor drukte op de weg. Maar buiten Den Haag valt de overlast bijzonder mee. Waar het boerenprotest eerder nog zorgde voor een filerecord, is dat deze keer absoluut niet het geval. De dagelijkse files op de Nederlandse snelwegen zijn niet langer dan normaal, laat de ANWB weten.

Protest

De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Daar wordt morgen over vergaderd, en daarom willen de boeren vandaag weer van zich laten horen. Ook de vissers hebben zich aangesloten bij het protest.

De vissers stellen ernstig in de knel te komen door de industrialisatie op zee met de bouw van 22.500 windmolens. "Zesduizend daarvan zijn gepland op het Nederlandse deel, en dan ook nog eens op de beste visgronden", zegt Dirk Kraak van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht. "Noordzeevissers worden net als agrariërs opgeofferd voor dubieus milieu- en klimaatbeleid."