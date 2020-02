Weerbericht carnaval: 'Het regent dit weekend niet alleen bier'

BREDA - Naast de carnavalspakjes kunnen dit weekend ook de poncho's en paraplu's uit de kast gehaald worden. Het belooft met carnaval namelijk onstuimig en nat weer te worden. Koud is het niet; het wordt tussen de 10 en 14 graden. Dat meldt Weeronline.

Dit carnavalsweekend regent het niet alleen meters bier, maar giet het ook regelmatig van de regen. Op alle carnavalsdagen, van vrijdagavond tot en met dinsdag, is er kans op regen. Bovendien waait het stevig. Maar het wordt niet alleen maar slecht weer. Er zijn ook droge perioden en met ongeveer 12 tot 13 graden wordt het zeker niet koud. Lokaal kan het zondag en maandag zelfs 14 graden worden. 's Nachts is het met 7 tot 9 graden warmer dan een gemiddelde middag in februari.

Wel lijkt het vrij zeker dat het op een of meerdere carnavalsdagen stevig gaat waaien. De kans is dus groot dat de wind optochten in de war schopt. In het westen gaat het hard waaien en aan de kust wordt het stormachtig. De kans op storm is zo'n vijf procent.

Vorig jaar

Ook vorig jaar was het wisselvallig tijdens Carnaval. Er viel geregeld regen, maar omdat de meeste regen voor het noordwesten was, hielden Brabant en Limburg het ook regelmatig droog. Vooral op carnavalszondag en -maandag waaide het stevig. Het scheelde niet veel of het kwam zelfs tot een officiële carnavalsstorm. Met maxima van 10 tot 13 graden was de temperatuur vergelijkbaar met dit jaar.