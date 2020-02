Handhavers geven antwoord op meest gestelde vragen tijdens carnaval: 'Nee, we brengen je niet thuis'

KIELEGAT - Nog één nachtje slapen en dan barst het feestgedruis weer los in 't Kielegat. Een drukke periode voor de Bredase handhavers. Daarom gaven zij alvast antwoord op de meeste vragen die zij tijdens carnaval gesteld krijgen. Zo kunnen ze zich tijdens het feest, volledig focussen op hun werk.

Breda staat vanaf morgen weer helemaal in het teken van hét feest van het jaar. "Naast dat dit vooral een leuk feestje moet worden, zijn wij ook hard nodig", laat handhaving in aanloop naar carnaval weten. "Voor ons is dit de drukste periode van het jaar, waarin we 24/7 aanwezig zijn. Omdat we vaak dezelfde vragen/opmerkingen krijgen hebben we alvast het antwoord op de meeste gestelde vragen en opmerkingen voor je op een rijtje gezet", laat het team weten.

"Nee, je mag onze boeien niet om", laten de handhavers alvast weten. Tijdens carnaval krijgen zij vaak de vraag van feestvierders of ze even de handboeien om mogen doen. Ook is handhaving niet in voor selfies. "Nee, we maken geen selfie met je." Daarnaast houden de handhavers liever hun pet op hun eigen hoofd. "Je mag onze pet niet lenen." Ook zijn de boa's niet om te knuffelen en mag je niet op hun motor rijden. Ben je klaar met carnavallen en wil je naar huis, dan zul je je vervoer zelf moeten regelen. "Nee, we kunnen je ook niet naar huis brengen", laten de handhavers weten.