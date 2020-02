Wethouder hangt koolmeeskastjes op in strijd tegen processierups

BREDA - De gemeente Breda gaat de strijd aan met de processierups. Vorig jaar hadden duizenden inwoners van de stad last van jeuk, een branderig gevoel en rode bultjes. Om ervoor te zorgen dat die overlast dit jaar niet weer diezelfde vormen aanneemt, is de gemeente begonnen met het plaatsen van kastjes voor koolmezen. Deze vogels moeten de rupsen op gaan eten en er dus voor zorgen dat de overlast afneemt.

Woensdagmiddag heeft wethouder Paul de Beer aan de Raamschoorseweg een koolmeeskast opgehangen. In totaal zullen er zo'n vierhonderd kastjes komen te hangen in Breda. Door het plaatsen van deze kastjes hoopt men dat de vogels hierin gaan broeden. De vogels eten de eikenprocessierupsen. Dit is één van de maatregelen die de gemeente treft in de strijd tegen de rups.

Nieuwe realiteit

Eerder liet boswachter Floris Hoefakker al aan BredaVandaag weten dat we de komende jaren rekening moeten houden met meer van dit soort plagen. Volgens Hoefakker is het onze eigen schuld dat we nu zoveel overlast ervaren van de rups. "Er ontstaat hier een steeds betere leefomgeving voor de rups door de klimaatverandering", laat hij weten. "De temperaturen worden hoger." Maar dat is niet het enige. Normaal gesproken eten koolmezen de processierupsen uit de bomen. Maar er zijn tegenwoordig een hoop minder koolmezen, doordat zij vergiftigd zijn door het eten van buxusrupsen. "De mens wilde deze rups niet in hun buxussen hebben en zijn daardoor flink in de weer gegaan met vergif." Het aantal koolmezen dat er nu is, kan niet meer op tegen het aantal processierupsen. "We hebben het zelf veroorzaakt en dit is de nieuwe realiteit. We hadden hier dertig jaar geleden met z'n allen over na moeten denken, nu is het te laat." En volgens Hoefakker moeten we ons klaar maken voor meer van dit soort beestjes. "Denk hierbij aan mediterrane mieren en andere exoten. Voor hen wordt het klimaat hier ook steeds beter."