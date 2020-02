Inwoners Teteringen willen groen Willem-Alexanderplein met winkels en horeca

TETERINGEN - Wat moet er gebeuren met het Willem-Alexanderplein? Dat is de vraag die inwoners van Teteringen werd voorgelegd in een enquête. En de resultaten zijn duidelijk. Het plein moet groener worden en een echt ontmoetingsplek gaan vormen.

Uit de enquêtes komt naar voren dat er een groot verschil is tussen het huidig gebruik van het plein en het gewenste profiel. Inwoners zien het plein in de toekomstige situatie graag als dorpshart en ontmoetingsplek, terwijl het in de huidige situatie nauwelijks gebruikt wordt. Respondenten gaven aan vaker naar het plein te gaan wanneer er meer voorzieningen zoals horeca of winkel zijn. De meest gehoorde wens was echter het groen. Het plein moet van kil en grijs naar een groene plek transformeren met een 'aantrekklijk verblijfklimaat'.

Meer dan 1.150 inwoners van Teteringen vulden de enquête in. De klankbordgroep is erg blij de inwoners van Teteringen in grote getale hebben gereageerd. "Dit betekent dat de uitkomsten een heel goed beeld geven van wat zij eigenlijk willen."

Vervolg

De klankbordgroep 'Willem-Alexanderplein actief' heeft met de uitkomsten van de enquête een programma van eisen voor het plein laten opstellen door het bureau Urban Synergy. Het programma van eisen bevat de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van het plein. Naast de enquêtes die zijn afgenomen is belangrijke input voor het programma van eisen voortgekomen uit de gesprekken die zijn gevoerd met vertegenwoordigers van een aantal sleutelpartijen en uit de ruimtelijke, historische en programmatische analyses die is gemaakt van de omgeving. Ook is input gebruikt vanuit eerdere bijeenkomsten en initiatieven zoals de sessies in 2017 bij het ROC en het Initiatiefplan Mooi Willem-Alexanderplein dat is opgesteld door Werkgroep Mooi Willem-Alexanderplein Teteringen in 2018.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een schetsontwerp voor het plein. In maart zal de werkgroep dit ontwerp aan alle inwoners voorleggen. De reacties hierop worden verzameld en verwerkt tot een voorlopig ontwerp

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van de enquête? Deze zijn te bekijken via de volgende link www.willem-alexanderplein.nl.