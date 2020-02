Olifant uit Boemeldonck ondanks afgelaste optocht tóch een hit

PRINSENBEEK - Ondanks dat de Grote Optocht van Boemeldonck vandaag niet doorgaat is een olifant tóch een hit. Een filmpje van de praalwagen werd op de bekende site Dumpert geplaatst. Dat leverde een hoop likes en reacties op.

Zaterdagavond werd met pijn in het hart bekend gemaakt dat de optocht in Boemeldonck vandaag niet doorgaat. De volgende ochtend werd duidelijk dat de optocht niet naar een andere datum verplaatst wordt. Daarop besloten de bouwers van een praalwagen hun creatie op Dumpert te plaatsen. Bij de video valt te lezen 'Olifant mocht geen rondje lopen omdat de optocht in Prinsenbeek was afgelast vanwege te harde wind. Daarom hier even wat verdiende aandacht.'

En die aandacht, die kreeg de prachtige praalwagen. Op de site van Dumpert heeft het filmpje inmiddels 4331 zogenaamde 'kudos'. Het filmpje werd door Dumpert ook op Facebook en Instagram geplaatst. Met meer dan 18.000 likes en 3700 reacties op Facebook een regelrecht succes te noemen. Terecht, want zo hebben de fanatieke bouwers niet voor niks maanden tijd besteed aan hun 'olifant'.

Bekijk de video van de wagen uit Boemeldonck hieronder.