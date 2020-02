De winter laat zich nog even zien: komende dagen kans op gladheid

BREDA - Wie vannacht de weg op gaat, moet uitkijken voor gladheid. Tot nu toe verliep de winter extreem zacht, maar komende dagen zorgen winterse buien en lage temperaturen toch voor kans op lokale gladheid. Vrijdag lijkt de koudste dag te worden. Die ochtend zullen automobilisten waarschijnlijk wel moeten krabben, laat Weeronline weten.

Momenteel is het droog en laat de zon zich zelfs zien. Maar de winterse buien zijn onderweg, laat Weeronline weten. "Vanmiddag en vanavond kunnen we deze buien verwachten en is behalve regen ook kans op hagel en onweer." Het wordt 7-9 graden en tijdens buien daalt de temperatuur naar 2-4 graden.

De komende dagen valt de middagtemperatuur met 5-7 graden nog iets lager uit en blijft het buiig. Daarmee neemt de kans op hagel toe en tijdens een stevigere bui is ook wat natte sneeuw mogelijk. Zeker in de ochtend, wanneer het slechts een paar graden is, kan hagel een tijdje blijven liggen. De kans op een dun sneeuwlaagje is klein, maar niet geheel uitgesloten.

De nacht van donderdag naar vrijdag lijkt het koudst te verlopen. Vrijdagochtend kan het op veel plaatsen een graadje vriezen en zullen de autoruiten gekrabd moeten worden.

Huidige winter zacht en amper glad

Rijkswaterstaat heeft op dit moment veel minder zout gestrooid dan in de winters van de afgelopen 25 jaar. Het is nog geen record want in de lente komt het vaak nog tot lokale gladheid. Tot nu toe heeft het in De Bilt in de meteorologische winter (begin december t/m eind februari) slechts op 15 dagen gevroren. Normaal telt het hoofdstation 38 dagen met een minimumtemperatuur beneden het vriespunt.