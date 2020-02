Breda verrast door flinke laag sneeuw, code geel voor gladheid op de weg

BREDA - Keek jij ook verbaasd op toen je vanochtend uit het raam keek? Voor veel Bredanaars komt de sneeuwlaag die Breda vandaag bedekt als een verrassing. Het KNMI heeft code geel uitgeroepen om te waarschuwen voor gladheid op zowel de binnenwegen als de snelwegen.

Het levert prachtige plaatjes op: Breda bedekt onder een laagje sneeuw. Wel moet je snel zijn als je ervan wilt genieten. Want vanmiddag wordt het weer zes graden, dus lang zal de sneeuw niet blijven liggen. Vanochtend rond 6.30 uur lag er nog een pak sneeuw van zo'n 4 centimeter, maar dat is al voor een groot deel verdwenen.

File

Op de weg zorgt de onverwachte sneeuw voor problemen. Op beide alle snelwegen rond Breda is het extra druk vanwege de gladheid. Op de A27 gebeurde vanochtend een flink ongeluk. Vanwege de bergingswerkzaamheden is de snelweg dicht. Bredanaars die richting Utrecht willen rijden moeten omrijden via de A16 en A59.