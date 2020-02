Bredanaar vast op Tenerife vanwege coronabesmetting

BREDA - Vanwege een coronabesmetting twee weken lang je hotelkamer niet mogen verlaten. Dat is zo'n duizend gasten van een groot hotel op Tenerife overkomen nadat vier mensen in het hotel besmet bleken met het virus. Eén van de toeristen die nu in quarantaine zit in het hotel is de Bredase Ad Elissen. "Je gaat wel steeds meer piekeren", vertelde de hij vanochtend aan Omroep Brabant.

Toen er begin deze week een besmetting met het coronavirus werd vastgesteld in het H10 Costa Adeje Palace hotel op Tenerife, is het volledige hotel met alle gasten in quarantaine geplaatst. Dat bevestigde touroperator Tui. Zo'n duizend gasten mogen twee weken lang hun hotelkamer niet verlaten. De Bredase Ad Elissen is één van hen.

"In het begin dachten we dat het allemaal wel los zou lopen met dat coronavirus, maar hoe langer je op die kamer zit, hoe meer je gaat piekeren. Dan denk je toch, godverdorie, het zal toch ook niet bij ons zijn?", vertelt hij aan Omroep Brabant. Zelf voelt de Bredanaar zich gelukkig niet ziek. "We hopen dat weer snel de deur uit kunnen."

Italianen

Inmiddels zijn er op het resort in Tenerife vier mensen besmet met het coronavirus. Het gaat om vier Italianen. Het coronavirus heeft Nederland nog niet bereikt, maar hoe lang dat nog gaat duren is zeer de vraag. Zo is een Duitser die vlak over de grens bij Limburg woont al wel besmet met het virus. Hij was enkele weken geleden nog in Nederland, maar was op dat moment nog niet besmet. Dat heeft het RIVM vandaag laten weten.