Groot onderhoud nodig aan riool: kruising bij Wilhelminasingel twee weekenden dicht

BREDA - Er is groot onderhoud nodig aan het riool én de verkeersregelinstallatie bij de kruising van de Wilhelminastraat/ Nieuwe Ginnekenstraat en Boeimeersingel/ Wilhelminasingel. Daarom wordt het kruispunt binnenkort twee weken afgesloten voor onderzoek. Het onderhoud kan dan eind juli worden uitgevoerd.

Het riool bij de kruising van de de Wilhelminastraat/ Nieuwe Ginnekenstraat en Boeimeersingel/ Wilhelminasingel is in slechte staat. En ook de verkeersregelinstallatie is aan vervanging toe. Dat constateerde de gemeente recentelijk. Eigenlijk stond onderhoud pas op de planning voor 2021. Maar vanwege de gebreken aan zowel het riool als de installatie, is dat onderhoud naar voren geschoven.

Om het onderhoud uit te kunnen voeren is vooraf onderzoek nodig. Dat bestaat uit proefsleuven graven voor het opzoeken van kabels en leidingen of andere obstakels in de weg. Verder zijn er enkele boringen en sonderingen (grondonderzoek) voor het vernieuwen van het riool. Daarvoor moet de kruising worden afgesloten voor gemotoriseerd vervoer.

Om de overlast te beperken wordt dit gedaan in het weekend. Dat gebeurt zaterdag 29 februari en zondag 1 maart en zaterdag 7 maart en zondag 8 maart. Op deze dagen is het kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 7.30 tot 16.30 uur. Verkeersregelaars begeleiden fietsers en voetgangers die wel gebruik kunnen maken van de kruising. Het groot onderhoud kan dan naar verwachting plaatsvinden van 13 juli tot en met 7 augustus.

Overlast

De gemeente en de aannemer erkennen dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te beperken. Heeft u een suggestie om de overlast te beperken of een vraag over dit bericht? Neem dan contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact of telefoon 14 076.