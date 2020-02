Dit is waar woningen in de gemeente Breda het duurste en het goedkoopste zijn

BREDA - Dat de huizenmarkt in Breda onder druk staat, is algemeen bekend. Huizenprijzen rijzen flink de pan uit. Maar ook de WOZ-waardes stijgen flink. Waar een gemiddelde woning in Breda 2018 nog een WOZ-waarde had van 250.000 euro, is dat in 2019 270.000 euro. Bovendien zijn de verschillen tussen de wijken en dorpen groot. Dat blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau Statistiek).

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt waar in Breda woningen gemiddeld het meeste en gemiddeld het minste waard zijn.

De huizen in en bij het Mastbos zijn veruit het meeste waard. Een gemiddelde woning, en die zijn er 168 in het gebied, is 671.000 euro waard. Dat is 30.000 euro meer dan vorig jaar. Ook in het buitengebied van Prinsenbeek, Ulvenhout en Bavel zijn woningen veel waard. Gemiddeld namelijk 555.000 euro, 634.000 euro en 595.000 euro.

Woningen die juist relatief weinig waard zijn en dus ook minder kosten, vind je onder andere in Biesdonk (154.000 euro), Geeren-Zuid (156.000 euro) en Geeren-Noord (159.000 euro). Een grafiekje met de gemiddelde waarde van een woning in jouw buurt vind je hier.

Huizenprijzen

Eerder werd al bekend dat er in Breda in 2019 gemiddeld 350.000 euro werd betaald voor een woning. Dat bedrag ligt fors hoger dan wat de gemiddelde WOZ-waarde in 2019 was. Dat bedrag lag namelijk op 270.000 euro. Dat verschil kan komen doordat er meer dure huizen zijn verkocht in 2019, en doordat mensen meer betalen voor een woning dan dat de WOZ-waarde is.