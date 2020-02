De winter is nog niet voorbij, morgen urenlang natte sneeuw voorspeld

BREDA - Bredanaars die dachten dat de winter alweer voorbij was zonder dat deze echt was begonnen, zitten ernaast. Want na het onverwachte pak sneeuw van vanochtend, wordt er morgen opnieuw veel sneeuw voorspeld. Een mooi wit deken lijkt het echter niet te gaan worden, want het gaat voornamelijk om natte sneeuw. Dat meldt Weeronline.

De winterse buien komen vanavond al onze kant op. Maar dat is slechts een voorproefje. Na een droge nacht wordt er morgenochtend in het zuiden van Nederland urenlang natte sneeuw voorspeld. Daarbij moeten weggebruikers oppassen voor kans op gladheid. Want vannacht kan het een graad gaan vriezen, waardoor het natte wegdek kan bevriezen. Wit lijkt het in Breda echter niet te worden morgen. Sneeuw die blijft liggen wordt alleen in Limburg verwacht.

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag wordt nog vorst verwacht die kan zorgen voor bevroren autoruiten en gladde wegen. Dit weekend loopt het kwik weer op. Met maxima van 10-14 graden is het zaterdag zeer zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is het 6-8 graden. Zondag staan buien op het programma, maar wel met tussendoor ruimte voor zon. Het wordt 8-10 graden en zal voor het vierde weekend op rij ook weer flink waaien.