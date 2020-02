'Coronapaniek' slaat toe in Breda: mondkapjes in bouwmarkten bijna uitverkocht

BREDA - Het lijkt erop dat de 'coronapaniek' ook in Breda toegeslagen is. In bijna alle Bredase bouwmarkten zijn de mondkapjes uitverkocht. "Klanten zijn ongerust en willen er voor de zekerheid één in huis hebben."

Waar het coronavirus eerst nog ver van huis leek, komt het nu steeds dichter bij ons land in de buurt. In meerdere Europese landen zijn de eerste besmette gevallen geconstateerd. En dat baart mensen zorgen. Zo ook in Breda.

Mondkapjes

Dat mensen zich zorgen maken blijkt wel uit het feit dat de mondkapjes, die je zouden moeten beschermen tegen besmetting, ook in Breda zo goed als uitverkocht zijn. Een medewerker van Gamma Spinveld laat weten nog maar een paar kapjes op voorraad te hebben. "Ik verwacht overigens dat die ook snel uitverkopen", zegt hij. "Er komen echt veel klanten in de winkel die vragen naar de mondkapjes. Ze geven aan er voor de zekerheid één in huis te willen hebben."

Ook bij Praxis is er nog maar een minimale voorraad. Op de website is te zien dat het merendeel van de mondkapjes volledig is uitverkocht. Van één bepaalde soort kapjes zijn er nog zes over. Wie er nog een wil scoren, moet dus snel zijn.

Bij Karwei en Hornbach kunnen bezorgde Bredanaars niet meer terecht. Daar is de volledige voorraad mondkapjes erdoor heen. Of zij nog nieuwe binnen krijgen is niet duidelijk.

Geen nut

Veel mensen slaan mondkapjes in in de hoop zich zo tegen het virus te kunnen beschermen. Maar of het dragen van deze mondbescherming nou echt zin heeft, is niet met zekerheid te zeggen. Volgens Bert Niesters, hoofd van de sectie klinische virologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, bieden de kapjes vooral schijnveiligheid. "Het enige nut van het dragen is dat je minder snel aan je gezicht komt", legt hij uit. "Uiteindelijk kun je jezelf het beste beschermen door geregeld je handen te wassen en oppervlakten die je vaak gebruikt, zoals een toetsenbord of telefoon, beter te desinfecteren."