Malou had een aanrijding met iemand die nu ontkent: 'Toen het gebeurde bekende hij meteen schuld'

BREDA - Een ongeluk hebben is natuurlijk altijd vervelend. Maar als er niemand gewond raakt en het meteen duidelijk is wie schuld heeft, valt het relatief mee. Dat dacht Malou van Rede ook toen ze in november op de Backer en Ruebweg werd aangereden door iemand die zonder goed te kijken van baan wisselde. "De man bekende meteen schuld. We wisselden gegevens uit en hij zei me dat alles goed zou komen." Maar nu, drie maanden later, zit Malou tóch met een groot probleem. Want de man ontkent zijn schuld ineens. Daardoor worden de schadevrije jaren van Malou teruggezet, wat haar veel geld gaat kosten. "Ik vind het zó oneerlijk."

Malou van de Rede weet nog precies hoe het allemaal gebeurde die 14e van november 2019. Ze reed op de Backer en Ruebweg en remde al langzaam af voor de stoplichten bij het Spinveld, toen er ineens een auto tegen de linkerkant van haar auto aan reed. "Ik schrok enorm van de klap, omdat ik het totaal niet zag aankomen", vertelt ze. "De automobilist die links van me reed wisselde gewoon ineens van baan. Hij had niet goed gekeken en niet gezien dat ik daar reed."

Gegevens

Malou en de man parkeerden meteen hun auto in de buurt om de situatie op te lossen. "Het was een wat oudere man die meteen zijn excuses aanbood. Hij gaf eerlijk toe dat hij niet goed had gekeken en dat het zijn fout was." Omdat zowel Malou als de man geen schadeformulier bij zich hadden, besloten ze gegevens uit te wisselen. Zo maakte Malou een foto van het ID-bewijs van de man en kreeg ze zijn visitekaartje. Ook maakten ze beiden foto's van de schade aan de auto van Malou. En die was best fors. Er zat een diepe deuk in de zijkant van haar auto, een grote kras op haar matte lak en de zijspiegel was volledig omgebogen. Zorgen maakte Malou zich op dat moment niet. "De man zei heel de tijd 'Het komt goed meisje', tegen me. Ik geloofde dat."

Verzekering

Eenmaal thuis gekomen zocht Malou meteen contact op met haar verzekering. Ze kreeg het advies om haar auto te laten repareren bij één van de aangesloten garagebedrijven. "Dat heb ik dan ook gedaan. De kosten daarvoor waren 1600 euro en ik was mijn auto een week kwijt."

Vanaf dat moment werd het stil rond de zaak. Malou hoorde niets meer van de verzekering. Tot donderdagochtend. Toen zat er een kort berichtje in haar mail waar haar mond van openviel. De tegenpartij ontkent de verandering van rijstrook. Op basis van de beschikbare informatie ga ik er vooralsnog van uit dat het voorval zal leiden tot een schade-uitkering aan de tegenpartij en dus mogelijk een correctie van uw no claim korting en uw zuivere schadevrije jaren. "Ik wist niet wat ik las. Hoe kan iemand ineens zó liegen tegen zijn verzekering?" Ze besloot rechtsbijstand in te schalen en de man te mailen. Maar uitleg kreeg ze niet. Hij weigert inhoudelijk op de zaak te reageren en zal zijn advocaat inzetten. "Ik ben altijd heel positief ingesteld en zie graag het goede in mensen. Maar dat iemand zó liegt, dat begrijp ik niet. Hij is toch vast gewoon verzekerd? Waarom ontken je een ongeluk als dit ineens?"

Schadevrije jaren

Voor Malou gaat de situatie veel geld kosten. Want haar schadevrije jaren zijn teruggezet naar 3. "Dat vind ik zó oneerlijk. Ik heb al sinds mijn 18e mijn rijbewijs en nooit schade gereden, terwijl ik nu 30 ben! Mijn premie zal nu wel hoger worden en de verzekering ziet me ineens weer als een soort beginnend bestuurder. En dat terwijl ik niks fout heb gedaan."

Via social media probeert ze nu getuigen te vinden van het ongeval. Die zouden haar kunnen helpen om toch gelijk te krijgen van de verzekering. Maar dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg, weet Malou als geen ander. "Ik hoop natuurlijk enorm dat we toch iemand vinden. Want doordat het zo lang geleden is, zijn er waarschijnlijk ook geen camerabeelden meer van." Verder hoopt ze dat haar verhaal voor anderen een waarschuwing is. "Vul altijd meteen een schadeformulier in na een ongeluk. En dat kan ook digitaal via een app, weet ik nu. Daar heb ik niks meer aan, maar hopelijk iemand anders wel."