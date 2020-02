RIVM: Kinderen kunnen na carnavalsvakantie gewoon naar school, ook als ze verkouden zijn

BREDA - Het coronavirus heeft Nederland flink in de ban. Donderdagavond werd de eerste besmetting in Nederland bevestigd, en vrijdagmiddag de tweede. Bij veel ouders roept het vragen op over het open gaan van de scholen na de carnavalsvakantie. Maar zij hoeven zich geen zorgen te maken, stelt het RIVM. Scholen kunnen 'gewoon' open gaan, en ook verkouden kinderen kunnen 'gewoon' naar school gaan. "Kinderen in Nederland die verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben."

Het coronavirus roept bij veel mensen vragen op. Want hoe groot is het risico dat je ermee besmet wordt, nu het virus ook in Nederland is? En brengt het terug open gaan van de scholen geen extra risico met zich mee? Bijvoorbeeld omdat kinderen op vakantie zijn geweest en daar mogelijk het virus hebben gelopen? Die zorgen zijn echter niet nodig, stelt het RIVM gerust. Alle onderwijsinstellingen kunnen 'gewoon' open gaan.

"Kinderen kunnen gewoon naar school", laat het RIVM weten. Dat geldt ook wanneer een kind verkouden is of grieperig, beide symptomen van het virus. " Als een kind ziek is, handel dan zoals u gewoonlijk doet. Kinderen in Nederland die verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker niet als ze niet recent in besmette gebieden zoals bepaalde gemeenten in Noord-Italië zijn geweest." De kans is volgens het RIVM veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn.

Scholen hoeven ook niet uit eigen initiatief voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat hoeft alleen wanneer de GGD dat adviseert. "Bij een besmetting in Nederland informeert de lokale GGD over de consequenties en de te nemen maatregelen voor die specifieke plaats of regio."

Wel kunnen uitwisselingenprojecten de dupe zijn van het virus. Zo moest de Nassau zijn Romereizen annuleren.