Hevige regenval veroorzaakt 'sinkholes' in Breda

BREDA - De hevige regenval van afgelopen week zorgt voor problemen. Zo ontstond er Achter de Lange Stallen een gevaarlijk gat. Handhaving ging direct ter plaatse om het af te zetten.

Een sinkhole, in het Nederlands ook wel zinkgat genoemd, wordt veroorzaakt door een ondergrondse holte die inzakt. Veel mensen kennen de sinkholes van verhalen uit het buitenland waarbij hele auto's verdwijnen in zo'n gat, maar in kleinere mate komt het verschijnsel ook in Breda voor. Vanwege de hevige regenval van afgelopen dagen moest handhaving gisteren nog met spoed de weg Achter de Lange Stallen afzetten.

De melding van het gat kwam binnen bij de politiemeldkamer. De motorrijders van handhaving gingen meteen ter plaatse en hebben voor een tijdelijke afzetting gezorgd. Collega's van de gemeentelijke calamiteitendienst hebben hierna gezorgd voor een vaste afzetting en de aannemer opdracht tot reparatie gegeven.



Kom je ook zo'n gat tegen? Maak dan een melding bij de gemeente via 14076.