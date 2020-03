Amphia test alle patiënten met griepverschijnselen op Corona: 'Ook geeft ons zorgpersoneel patiënten geen hand meer'

BREDA - Het Amphia heeft extra maatregelen genomen om een besmetting met het coronavirus te voorkomen én om een dergelijke besmetting wanneer deze plaatsvindt zo snel mogelijk te herkennen. Zo zijn zondag alle patiënten die griepverschijnselen hebben getest op het virus. Op de uitslag van die testen wordt nog gewacht. Ook geeft het zorgpersoneel patiënten en bezoekers niet langer een hand.

Vorige week nam het Amphia in Breda de eerste maatregelen vanwege het coronavirus. Toen werd er een crisisteam in het leven geroepen, dat vorige week twee keer samen kwam. Maar vanaf deze week gaat het team iedere dag samen zitten. "Het aantal besmettingen in Nederland neemt toe, dus wij achten het inmiddels nodig dat het team iedere dag samen komt om de huidige stand van zaken te bespreken", aldus woordvoerder Patricia Stroo van het Amphia

Besmetting voorkomen

Het ziekenhuis neemt extra maatregelen om een nieuwe besmetting te voorkomen. Dat betekent onder andere dat als voorzorgsmaatregel de medisch specialisten en het zorgpersoneel geen hand meer geven als begroeting. Ook vraagt het Amphia mensen die last hebben van verkoudheid en hoesten om niet meer langs te komen in het ziekenhuis om familie of vrienden te bezoeken.

Wanneer huidige of nieuwe patiënten griepverschijnselen hebben dan worden ze behandeld in een eenpersoonskamer en dragen de Amphia medewerkers een chirurgisch mond-neusmasker. Wanneer er direct contact met de patiënt nodig is, gebruiken zij ook handschoenen en een schort.

Besmetting behandelen

Naast het voorkomen van een besmetting, zet het Amphia ook in op het spoedig herkennen van een besmetting. Daarom zijn alle patiënten met griepverschijnselen zoals hoesten en verkoudheid getest op het virus. Ook nieuwe patiënten met dergelijke symptomen worden direct getest. "Wij nemen op deze manier onze verantwoordelijkheid om een veilig ziekenhuis te kunnen garanderen", aldus Stroo. Wanneer er wél een besmetting wordt geconstateerd, gaat het ziekenhuis meteen over op strikte isolatie van de patiënt.