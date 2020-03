Markante kastanjeboom tegen de vlakte in Bavel

BAVEL - Het was waarschijnlijk één van de bekendste en meest opvallende bomen van Bavel: de meer dan honderd jaar oude kastanjeboom op het pleintje voor apotheek de Tolakker. Maar sinds gisteren is het pleintje leeg. De boom was ziek en moest daarom gekapt worden.

"Vandaag nog liepen er twee dames langs, die enorm schrokken van het leegte", vertelt Laura, medewerkster van de Regenboog apotheek in Bavel. "Wat is hier gebeurd, vroegen zij zich af. Veel mensen hebben niet meegekregen dat de boom gekapt moest worden. Dus die zijn wel even flink verbaasd." Ook gisteren was de kap van de boom het gesprek van de dag in de apotheek. "Er kwam zelfs een man vragen of hij een stukje van de boom mocht hebben. Hij liep er zijn hele leven al onderdoor. Eerst naar school, nu naar zijn werk. Dat is het toch triest dat zo'n boom verdwijnt."

Ziek

Dat de boom werd gekapt, was simpelweg noodzaak. De boom, die eigendom is van de apotheek, was te ziek om nog te kunnen laten staan. Dat legt de eigenaar van Hoveniersbedrijf Fievet, die de boom heeft gekapt, uit. "Je ziet dat veel bij oude kastanjes, die krijgen dan last van de kastanjebloedingsziekte. Dan is zo'n boom niet meer te redden." De kap was ook voor hem een bijzondere klus. "Ja, je krijgt wel veel reacties als je zo'n opvallende boom aan het kappen bent. Maar als je dan uitlegt waarom je het doet, dan begrijpen mensen het wel."

Wat er nu met het pleintje gaat gebeuren, is nog niet bekend. Wat wel zeker is, is dat er minimaal één nieuwe boom komt te staan. Er geldt namelijk een herplantingsplicht.