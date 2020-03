Nog één nachtje slapen: gaat NAC stunten in de beker?

BREDA - Donderdag 5 maart staat bij veel Bredanaars omcirkeld in de agenda. Dan neemt NAC het op tegen Feyenoord in de strijd om de beker. Als de Bredase ploeg wint, dan bereikt de club de finale van het toernooi.

Op 23 januari ontplofte het Rat Verlegh Stadion toen in de achtste finale van de beker in eigen huis PSV verslagen werd door NAC. Toen het eindsignaal klonk stond het overtuigend 2-0 op het scorebord, en mocht NAC zich opmaken voor de kwartfinales. Ook in de kwartfinale zorgde NAC voor een stunt. Dat deed de ploeg door te winnen van AZ. Die ploeg stond op dat moment 2e in de eredivisie. Zo kreeg NAC de naam 'reuzendoder', en die naam mag de ploeg morgen opnieuw waar proberen te maken tegen Feyenoord.

Kaarten

De kaartverkoop voor de wedstrijd tegen Feyenoord verliep voor veel supporters teleurstellend. De vraag was vele malen groter dan het aantal kaarten dat beschikbaar was en met name clubkaarthouders en leden van de Club van 1912 grepen massaal naast de kaarten. Om alle supporters die de kaarten zijn misgelopen tegemoet te komen, organiseert NAC voor haar supporters een speciaal evenement in het Rat Verlegh Stadion tijdens de bekerwedstrijd. In het stadion komt er een groot scherm te staan waarop de wedstrijd wordt uitgezonden. Kaarten daarvoor koop je hier.