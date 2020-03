Medewerker Amphia positief getest op corona, polikliniek neurologie gesloten

BREDA - Bij het Amphia is een medewerker positief getest op het coronavirus. De medewerker, werkzaam op de polikliniek Neurologie in Amphia, is in thuisisolatie geplaatst. Uit voorzorg is de polikliniek Neurologie gesloten.

De medewerker heeft geen contact gehad met patiënten, laat het Amphia weten in een korte verklaring. "Na het ontstaan van klachten is de medewerker direct naar huis gestuurd en getest. De tests bleken helaas positief."

Polikliniek

Uit voorzorg is de polikliniek neurologie gesloten. Deze wordt grondig gereinigd, laat het Amphia weten. Patiënten die een afspraak hebben worden hierover telefonisch geïnformeerd. De situatie heeft geen invloed op de acute neurologische zorg. Collega's die direct contact hebben gehad met de medewerker zijn naar huis gestuurd en werken verder vanuit huis.

De sluiting van de polikliniek is preventief. Alle andere zorg in Amphia gaat gewoon door. Patiënten en bezoekers lopen bij een bezoek aan Amphia geen extra risico op besmetting.

Besmette patiënt

In het Amphia ligt momenteel één patiënt die besmet is met het coronavirus. Dat werd woensdag bekend gemaakt. Het gaat om een oudere vrouw die niet uit de gemeente komt. Zij zat in thuisisolatie omdat een familielid besmet was. De symptomen werden bij de vrouw echter zo heftig, dat besloten werd om de vrouw op te nemen in het ziekenhuis en te laten testen. Die test bleek positief. De vrouw ligt sinds haar opname in het Amphia in quarantaine.