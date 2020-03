Camera's moeten verkeerssituatie rondom Marialaan in beeld brengen

BREDA - Diverse camera's moeten de verkeerssituatie rondom de Marialaan in beeld brengen. Deze tellingen moeten de gemeente inzicht geven in de verkeersstromen.

In de toekomst gaat er groot onderhoud plaatsvinden aan en rondom de Marialaan. Om een goed inzicht te krijgen in de huidige situatie zet de gemeente verkeerstellingen in. Zo kunnen zij beter zicht krijgen op de verkeersstromen. De gemeente heeft voor deze tellingen opdracht gegeven aan het bedrijf Mobycon.

Bij het onderzoek monitort Mobycon de verkeersstromen gedurende een aantal dagen. Dit gebeurt door middel van camera's. Het gaat hierbij om lage resolutie camera's die alleen kunnen tellen; gezichten en kentekens zijn niet herkenbaar.

Na uitvoering van het onderzoek worden de beelden ingelezen, verwerkt en uiteindelijk weer verwijderd. Een soortgelijk onderzoek vond eerder ook plaats op de Graaf Hendrik III Laan.

De camera's hangen van 13 tot 28 maart bij de Marialaan– Keermanslaan – Allerheiligenweg en bij de Marialaan – Jorisstraat.