'Met coronavirus besmette medewerker van Amphia Ziekenhuis komt uit Prinsenbeek'

BREDA - De medewerker van het Amphia Ziekenhuis die besmet is met het coronavirus en nu in thuisisolatie zit, is een vrouw uit Prinsenbeek. Dat bevestigt familie van het slachtoffer aan Prinsenbeeknieuws.nl.

Vandaag werd bekend dat een medewerker van het Amphia Ziekenhuis positief is getest op het coronavirus. Uit voorzorg is de polikliniek neurologie vervolgens gesloten. Deze wordt grondig gereinigd, liet het Amphia vanmiddag weten. De medewerker heeft geen contact gehad met patiënten, aldus het ziekenhuis.

De medewerker is in haar woning in Prinsenbeek in thuisisolatie geplaatst, meldt Prinsenbeeknieuws. Hoe de vrouw het virus heeft opgelopen, is onduidelijk.

Besmettingen

Momenteel ligt er één persoon die besmet is met het coronavirus in het Amphia. Dat gaat om een oudere vrouw die niet uit de gemeente komt. Zij liep het virus op via een besmet familielid. Landelijk zijn er inmiddels 38 bevestigde besmettingen, meldt het RIVM.

Heb jij vragen over het coronavirus? Raadpleeg dan het RIVM.