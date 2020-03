Minder dan één maand tot Verbeeten Challenge: inschrijven kan nog steeds

BREDA - Ook dit jaar vindt de Verbeeten Challenge weer plaats. Op zondag 5 april gaan deelnemers sporten in strijd tegen kanker. Je kunt je nog steeds inschrijven.

Voor de zevende keer vind dit jaar de Verbeeten Challenge weer plaats. Een dag waarop iedereen zich sportief inzet en daarmee zoveel mogelijk geld ophaalt om mensen met kanker te helpen. Iedereen kan zijn eigen Challenge kiezen. Het is de bedoeling dat de deelnemers naast het inschrijfgeld ook nog extra sponsorgeld ophalen via familie, vrienden, en collega's.

Als team of individueel

Je kunt je individueel opgeven of als team. "We hebben de afgelopen jaren ervaren dat het superleuk en motiverend is om als team mee te doen", laat de organisatie weten. Je hoeft als team niet allemaal aan dezelfde Challenge deel te nemen. Ieder teamlid doet mee aan zijn/haar favoriete onderdeel.

Dagprogramma

Tussen 08.30 uur en 18.00 uur is het evenemententerrein Breepark geopend. Er is de hele dag van alles te doen voor alle deelnemers en supporters. Rond 17.00 uur wordt het totaal opgehaalde bedrag op feestelijke wijze bekend gemaakt. Er is ook aan de kids gedacht. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er verschillende leuke spellen en activiteiten op het kidsplein, onder professionele begeleiding. Het is leuk voor kinderen tot en met 14 jaar.

Challenge Starttijd

Wandelroute 30 km tussen 08.45 – 09.15

Wielrenroute 140 km tussen 09.00 – 10.15

Wandelroute 10 km 12.30 uur

Fietsroute 30 km 13.00 uur

Mountainbikeroute 35 km 13.00 uur

Wielrenroute 65 km 13.30 uur

Hardlooproute 5 km 14.00 uur

Hardlooproute 10 km 14.00 uur

Inschrijven kan nog steeds via de website van de Verbeeten Challenge.