Rechter spreekt vermeende Bredase verkrachter vrij: 'Te veel twijfels'

BREDA - De 48-jarige man uit Breda die verdacht werd van het verkrachten van een vrouw (41) in januari 2018, is door de rechtbank vrijgesproken. Volgens de rechter is er niet genoeg overtuigend bewijs. Het OM eiste eerder 30 maanden cel tegen de man (48).



Het slachtoffer en de verdachte kwamen elkaar op 14 januari 2018 tegen in de stad. De vrouw was samen met een vriendin op stap. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar van vroeger: het slachtoffer zou op haar zestiende verliefd zijn geweest op de man. Het drietal ging gezamenlijk naar een café en dronk daar wat. Later brachten het slachtoffer en de verdachte de vriendin naar huis, waarna ze met zijn tweeën naar het appartement van het slachtoffer gingen.

De twee hebben die nacht meerdere malen seks gehad. Hoewel dat rustig en vrijwillig begon, ontaarde het in 'ruige seks' die het slachtoffer omschrijft als een brute verkrachting. Vervolgens is de verdachte blijven slapen. De volgende ochtend bakte het slachtoffer nog een ei voor de man. Daarna bracht ze hem naar huis.

In de auto naar huis heeft het slachtoffer gebeld met een vriendin. Zij vertelde toen over de 'heftige dingen' die die nacht waren gebeurd. Hierop vroeg de vriendin of dit wel met toestemming was. Daarop antwoordde het slachtoffer 'nee'. Vanaf dat moment begon het slachtoffer te reageren op de verkrachtingen. Volgens het slachtoffer kwam haar late reactie doordat ze in shock was door de situatie.

Rechter

Het Openbaar Ministerie eiste eerder 30 maanden cel tegen de man. Maar volgens de rechtbank is er echter niet voldoende wettig en overtuigend bewijs in de zaak. Er zijn te veel twijfels. Daarom is de man vrijgesproken. Ook is de schadevergoeding (dertienduizend euro) die de vrouw eiste afgewezen.