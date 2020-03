Medewerker Breda University positief getest op corona: 'Geen reden tot paniek'

BREDA - Een medewerker van Breda University of Applied Sciences is besmet met het coronavirus. Dat laat het bestuur donderdagmiddag weten. De man is opgenomen in een ziekenhuis in Utrecht.

Op 21 februari is de man, die werkzaam is op de afdeling Hotel & Facility, voor het laatst op de school geweest. "Daarna is hij op vakantie gegaan", laat het bestuur van de school weten. "Tijdens deze vakantie heeft hij lichte ziekteverschijnselen gekregen; bij thuiskomst werd dat erger." De man, die woont in de omgeving van Utrecht, is in de nacht van dinsdag op woensdag opgenomen in een ziekenhuis in die stad. "Na gisteren bleek dat hij besmet is met het virus", aldus het bestuur.

Omdat de man vóór zijn besmetting voor het laatst op de school is geweest, is er geen reden tot paniek. "Hij kan niemand op BUas besmet hebben, omdat hij hier na zijn besmetting niet meer geweest is. Geen reden tot paniek dus." De open dag, die gepland staat voor aanstaande zaterdag, kan dan ook zonder problemen doorgaan.

Intensive Care

Volgens het bestuur is de situatie van de medewerker zorgelijk. "Hij ligt momenteel in isolatie op de intensive care. We betreuren de situatie zeer ernstig en hopen dat hij er snel bovenop komt."