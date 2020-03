Gemeente Breda en Avans zetten in op carpoolen: 'Het is een win-win situatie'

BREDA - Samen naar het werk rijden en weer terug naar huis. Vanaf maandag 9 maart 2020 kunnen medewerkers van Gemeente Breda, Avans Hogeschool en Waterschap Brabantse Delta gebruikmaken van Toogethr: een app die mensen helpt samen te rijden en vervoer te delen. Deze app kan collega’s en werknemers van ‘buurbedrijven’ automatisch aan elkaar koppelen. De gemeente hoopt hiermee andere Bredase bedrijven te inspireren.

Breda, Avans en Waterschap Brabantse Delta gaat hun medewerkers stimuleren om vaker te carpoolen. Via de app Toogethr kunnen medewerkers gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden. En dat heeft verschillende voordelen. Zo is niet alleen de CO2 uitstoot lager wanneer werknemers samen een auto delen, ook zal de drukte op de weg afnemen. En dat is weer goed voor de bereikbaarheid van de stad. Een win-win situatie dus, stelt wethouder Adank. "Nu de techniek steeds meer mogelijkheden biedt om samen rijden te faciliteren, willen we dit graag testen in de vorm van deze pilot. Hiermee hopen we ook andere bedrijven te inspireren om invulling te geven aan verbetering van de bereikbaarheid van de eigen organisatie en daarmee van Breda."

Toogethr

Op dit moment zijn er al duizenden gebruikers van Toogethr in Nederland en België zoals medewerkers van KLM, Shell en Danone. Ook zijn hele gebieden aangesloten bij Toogethr, waaronder IJmond, Heijendaal & Schiphol. Via de app zijn nu ruim 207.000 ritten samen gereden. Dit betekent dat er ruim 7,9 miljoen kilometers zijn bespaard en ruim 1,4 miljoen kilogram aan CO2- uitstoot. Hiermee levert Toogethr met alle aangesloten gebruikers een bijdrage aan een socialer, beter bereikbaar en schoner Nederland.

Joost Bijlsma, Co-founder & CEO Toogethr: “We zien dat ‘ridesharing’ op meerdere aspecten een positieve uitwerking heeft op organisaties en binnen gebieden. Door de samenwerking met de gemeente Breda willen wij een maatschappelijk positieve en sociale impact maken op de gehele bereikbaarheid van de stad en de sociale cohesie tussen de bewoners en de (werknemers van) verschillende bedrijven in de stad."

Bedrijven in Breda die interesse hebben om bij dit initiatief aan te sluiten kunnen contact opnemen via joost@toogethr.com of telefoon 06 11331913.