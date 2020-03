Weerbericht Breda: 'Zaterdag opklaringen en zon, zondag opnieuw regen'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020.



Het lagedrukgebied dat gisteren en afgelopen nacht veel regen bracht, in Breda maar liefst 23 mm, ligt nu boven het oosten van Duitsland. Vanmiddag valt er lokaal nog een bui, maar de buiigheid zal vooral zaterdag onderdrukt worden door een mobiele rug van hoge luchtdruk. "Die regenbuien zijn eigenlijk niet meer nodig nu maart nat is gestart met lokaal al meer dan 40 mm op zes dagen tijd. Ofwel meer dan de halve maandsom is reeds gevallen", legt Nico uit.

Weersverwachting voor het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020

Zaterdag

Het is droog weer met geregeld zonneschijn. Uit de stapelwolken die zich vormen valt geen neerslag. De wind waait gemiddeld matig met windkracht 3 uit het zuidwesten. Maximumtemperaturen tot rond 10 graden.

Zondag

De dag start grijs met regen vanaf het westen. Later op de middag trekt het regenfront weg. Lokaal kan de zon even doorbreken, maar er is ook kans op een lokale bui. De wind waait eerst gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort) uit het zuiden of zuidwesten, later op de dag meer uit zuidwest en west. Er zijn windstoten tot 70 km/u mogelijk. Het kwik reikt tot een graad of 11.

Het weer de volgende dagen

Maandag zijn er opklaringen met afwisselend zon en wolken. Het is overdag meestal droog met een matige zuidwestenwind van 3 of 4 Beaufort. Maxima rond 10 graden. Vanaf dinsdag opnieuw wisselvallig met regen en wind.

Zo was het weer gisteren (donderdag 5 maart 2020)

Maximumtemperatuur 7,3 graden

Minimumtemperatuur 5,2 graden

Neerslag 8,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden