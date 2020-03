RIVM bevestigt eerste twee coronabesmettingen in gemeente Breda

BREDA - Het RIVM heeft vanmiddag twee coronabesmettingen in de gemeente Breda bevestigd. Iedere dag geeft het instituut een nieuwe update op basis van de nieuwste, definitieve testuitslagen. Vandaag verschijnt voor het eerst een stip op de landkaart in Breda, nu twee inwoners van de gemeente positief uit beide testen kwamen.

Heel Zeeland is nog leeg, en ook in West-Brabant stonden tot vanmiddag geen stippen op de kaart met coronabesmettingen in Nederland die door het RIVM wordt bijgehouden. Maar vandaag is daar verandering in gekomen. De eerste twee coronabesmettingen in de gemeente Breda zijn nu officieel bevestigd.

Landelijk komt het aantal besmettingen nu uit op 128. Dat zijn er 46 meer dan de dag ervoor. Van de nieuwe patiënten zijn 5 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie. Vandaag overleed bovendien de eerste Nederlander aan het virus. Dat ging om een 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam.

Het Bredase Amphia ziekenhuis liet gisteren al weten niet meer actief te communiceren over het aantal besmettingen in het ziekenhuis. "Wij informeren onze patiënten en bezoekers over situaties die voor hen relevant zijn, zoals bijvoorbeeld toen we tijdelijk een polikliniek moesten sluiten. Ook beantwoorden we natuurlijk graag alle vragen die patiënten en bezoekers hebben. Maar iedere positieve test communiceren, is voor ons niet relevant. Dat laten wij over aan het RIVM. "

