Nieuwe maatregelen Amphia: operaties uitgesteld en inperking aantal bezoekers

BREDA - Het Amphia ziekenhuis heeft een aantal operaties uitgesteld vanwege het coronavirus. Door de verspreiding van het virus neemt de druk op de ziekenhuiszorg toe en is veel personeelscapaciteit nodig.

Daardoor heeft de directie van het ziekenhuis besloten om een aantal operaties te verplaatsen: "Dit zal dan alleen gaan om operaties die geen spoed hebben." Patiënten worden hierover geïnformeerd. Operaties op de spoedzorg, oncologie en verloskunde vinden altijd doorgang. Ook draaien de poliklinieken door.

Verder probeert het ziekenhuis het aantal bezoekers in te perken: "Wij vragen al onze patiënten vriendelijk om maximaal één bezoeker per dag aan het bed toe te laten. Heeft een bezoeker begeleiding nodig? Dan maken wij een uitzondering." Daarnaast wordt iedereen met klachten als hoesten, benauwdheid en koorts gevraagd bezoek uit te stellen indien mogelijk. Deze maatregel was al eerder ingegaan.