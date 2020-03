RIVM: 'Breda gemeente met meeste coronabesmettingen van Nederland'

BREDA - Volgens het RIVM is Breda de gemeente met het meeste aantal coronabesmettingen van Nederland. In totaal hebben nu zestien mensen in de gemeente het virus. Onder hen zijn volgens Omroep Brabant tien medewerkers van het Ampia.

In totaal zijn zestien mensen in de gemeente Breda positief getest op het coronavirus. Daarmee is Breda de gemeente met het meeste aantal besmettingen in Nederland. Zondagochtend waren er in de gemeente nog maar drie besmettingen vastgesteld.

De flinke stijging komt vooral doordat er tien medewerkers van het Amphia besmet zijn. Afgelopen woensdag werden in totaal 300 medewerkers getest; tien daarvan werden positief getest. Zij zijn nu thuis en houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

Verder zijn er nog vijf patiënten in het Amphia Ziekenhuis opgenomen met corona. Zij liggen in isolatie.

Thuis blijven

Eerder deze week adviseerde het RIVM alle Brabanders nog om bij milde griepklachten thuis te blijven. Van de patiënten bij wie onduidelijk is hoe ze het coronavirus hebben gekregen, komt het grootste deel uit Brabant, of zij hebben een link met onze provincie. Daarom krijgen juist Brabanders met klachten dit advies.