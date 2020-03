Hoesten of verkouden? Kom dan niet naar de les, adviseren Bredase scholen

BREDA - Kinderen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben, hoeven niet meer naar school te komen. Bredase scholen hebben het advies van het RIVM massaal overgenomen en ouders en leerlingen actief geïnformeerd over het aangescherpte beleid. Dus dat betekent veel ziekmeldingen, en uitvallende lessen vanwege zieke docenten.

Sinds vrijdagavond is het advies van het RIVM rondom het coronavirus aangescherpt in Noord-Brabant. Ben je verkouden, moet je hoesten of heb je koorts? Blijf dan thuis en probeer sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. En dat advies hebben Bredase scholen uiteraard overgenomen. Veel scholen hebben de ouders en leerlingen actief geïnformeerd over het beleid. Zo liet bijvoorbeeld de Nassau zondagavond in een uitgebreide mail weten dat de school 'gewoon' open is voor docenten en leerlingen zonder ziekteverschijnselen. Maar alle docenten die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben, óf waarvan een gezinslid besmet is met COVID-19 worden gevraagd thuis te blijven. Dat geldt ook voor het Mencia. Daar laat de school bovendien weten dat ze leerlingen die in de loop van de dag ziek worden, na overleg met de ouders naar huis laten gaan.

Besmettingen

Breda is sinds zondag de gemeente met het meeste coronabesmettingen van heel Nederland. In totaal gaat het om 16 gevallen. Het RIVM scherpte het beleid in Brabant aan omdat in deze provincie bij veel besmettingen niet duidelijk is waar de patiënten deze hebben opgelopen. In totaal zijn er in Nederland momenteel 264 mensen besmet met het virus.

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zit thuis. Hij roept mensen op de adviezen van het RIVM te volgen.