Breda vernoemt woonhof naar MH17-slachtoffer Willem Witteveen

BREDA - Het nog te realiseren woonhof tussen de Burgemeester Passtoorsstraat en de Cartier van Disselstraat wordt vernoemd naar Nederlands rechtsgeleerde en oud Eerste Kamerlid Willem Witteveen. Dat heeft de gemeente Breda vandaag bekend gemaakt. Het initiatief komt van de projectontwikkelaar en de oud-eigenaar van het tuincentrum waar het woonhof komt. Zij willen hiermee de Bredanaar die omkwam bij de ramp met MH17 een laatste eer betuigen.

Het gaat om het terrein waar voorheen een tuincentrum stond. Dat wordt vanaf de start van de sloop/bouw omgedoopt tot het Willem Witteveenhof. Het initiatief om het woonhof te vernoemen naar Willem Witteveen komt van de projectontwikkelaar en de (oud)eigenaar van het tuincentrum die de oud-buurtbewoner op deze manier de laatste eer wilde betuigen voor zijn zeer te prijzen staat van dienst.

Willem Johannes Witteveen (5 mei 1952-17 juli 2014) was een Nederlands rechtsgeleerde en oud Eerste Kamerlid. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij aansluitend als wetenschappelijk medewerker Staatsrecht actief is geweest. Op 1 juni 1988 is hij cum laude gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid. Van 1990 tot aan zijn overlijden in 2014 was hij hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan Tilburg University.

Samen met zijn partner en dochter kwam Willem Witteveen om bij de vliegtuigramp Malaysia Airlines-vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. Op het moment van overlijden woonde Willem Witteveen samen met zijn gezin in de Burgemeester Passtoorsstraat te Breda.

Straatnamen

Ook in Princenhage en bij de Nieuwe Mark worden nieuwe straatnamen gerealiseerd. Het hofje op het binnenterrein tussen de Haagweg, de Dreef en Esserstraat in Princenhage krijgt nu officieel de naam Bachmanhof. De Dorpsraad Princenhage heeft een tijd geleden de wens geuit het hofje deze naam te geven omdat de familie Bachman over een rijke historie beschikt op deze locatie in Princenhage.

De naam Bachmanhof is afgeleid van een lokaal bekende familie uit Princenhage. Meer dan 100 jaar geleden begon een voorvader uit de familie Bachman een smederij aan de Haagsemarkt. Zijn zoon bouwde hierna een nieuwe smederij aan de Mastbosstraat, wat later door een nazaat is overgenomen en in de familie is gebleven. Het verkopen van ijzerwaren wijzigde in de loop van de tijd in verkoop van fietsen en gaskachels. In 1977 begonnen Jan Bachman, zijn zus Lisette en haar man Ab van Olphen op de locatie aan de Haagsemarkt een zaak gespecialiseerd in huishoudelijke artikelen. De familie is in de loop der tijd eigenaar/gebruiker geweest van diverse panden en percelen in deze omgeving.



Bij het doortrekken van de Nieuwe Mark wordt ter hoogte van de Markendaalseweg / Fellenoordstraat een kade en een straat gerealiseerd die de namen Isabellastraat en Isabellakade gaan krijgen. De namen zijn afgeleid van Aartshertogin Isabella Clara Eugenia. Geboren op 12 augustus 1566 als dochter van koning Filips II van Spanje en op 1 december 1633 overleden als wettig vorstin van de toenmalige Nederlanden. Samen met Albrecht van Oostenrijk regeerde Isabella van 1598 tot 1621. Na het overlijden van haar echtgenoot is zij van 1621 tot haar dood in 1633 landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden geweest. In Breda werden al eerder straatnamen vernoemd met de voornamen van vorsten die een historische verbintenis hadden met de stad.