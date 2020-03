Veertig nieuwe coronabesmettingen in Brabant, Amphia laat medewerkers preventief testen

NOORD-BRABANT - Het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. Vandaag zijn er 56 nieuwe gevallen bijgekomen. De meeste patiënten komen uit Brabant, namelijk 134. Gisteren stond de teller in de provincie nog op 90. In Breda gaat het nu om 19 bevestigde besmettingen. Dat zijn er drie meer dan gisteren. Het Amphia ziekenhuis laat medewerkers die hoesten of verkouden zijn preventief testen.

In totaal zijn er in Nederland nu 321 mensen besmet met het coronavirus. Dat zijn er 56 meer dan gisteren. Opvallend is dat het grootste aantal patiënten uit Brabant komt, namelijk 134. Na Brabant is Utrecht de provincie met het meeste besmettingen. Daar zijn 52 mensen besmet.

In Breda zijn er drie nieuwe besmettingen bevestigd. Gisteren was Breda even de gemeente met het meeste aantal besmettingen, namelijk 16. Dat is nu opgelopen tot 19. In Tilburg verdubbelde het aantal besmettingen echter. Daar zijn nu 27 patiënten die het virus hebben opgelopen.

Amphia

In het Amphia monitoren medewerkers van Amphia hun gezondheid nauwgezet. Daar bleken al tien medewerkers besmet te zijn met het virus. Bij COVID-19 symptomen kunnen medewerkers zichzelf direct preventief testen in een van de speciaal ingerichte testruimtes van het ziekenhuis, laat het ziekenhuis vandaag weten.

Onderzoek

Van alle besmette patiënten liepen 150 personen het virus op in het buitenland. Vele anderen kregen het virus door iemand in Nederland die besmet was. Van 90 patiënten wordt nog onderzoek gedaan wat de mogelijke bron kan zijn. Veel van die patiënten wonen in Brabant. Daarom moeten Brabanders die hoesten of verkouden zijn binnen blijven, stelt het RIVM.

De uitkomsten van het onderzoek dat dit weekend onder zorgmedewerkers in Brabant werd gehouden, zijn nog niet bekend.