Persoon op het spoor zorgt voor problemen tussen Breda en Dordrecht

BREDA - Er is een verstoring in de treindienst tussen Breda en Lage Zwaluwe. Daar loopt een persoon op het spoor. Ook was er een trein gestrand op de HSL, wat kort voor vertraging zorgde.

Op het spoor tussen station Lage Zwaluwe en station Breda-Prinsenbeek loopt een persoon. Dat zorgt voor een verstoring van de treindienst. Onder andere de treinen richting Dordrecht en Rotterdam ondervinden hier hinder van. De NS verwacht dat dit ongeveer tot 15.30 uur duurt.

Tegelijkertijd was er nóg een probleem op het spoor richting Rotterdam. Daar is namelijk een trein gestrand rond 14.30 uur. Die stond op de Hoge Snelheids Lijn. Die situatie kon echter snel worden opgelost.