Tientallen bomen tegen de vlakte aan de Rouppe van der Voortlaan

BREDA - De bomenkap aan de Rouppe van der Voortlaan is vandaag begonnen. Tussen 9 en 13 maart zullen in totaal 51 bomen tegen de vlakte gaan.

Met flink kabaal komen de eerste bomen aan de Rouppe van der Voortlaan vanochtend naar beneden. Het was het startsein voor flinke werkzaamheden. Want in totaal gaan er aan de doorgaande weg tussen Bavel en Ulvenhout komende dag 41 bomen tegen de vlakte. De gemeente heeft inspectie uitgevoerd op de bomen. De resultaten van de inspectie geven inzicht in de gezondheid, levensverwachting en gebreken van de bomen. Deze bomen vertonen afstervingsverschijnselen, waardoor kans op stam- of takbreuk aanwezig is. De bomen die gekapt worden, kunnen gevaar opleveren voor de omgeving.

Ook aan de Huisdreef en aan de St. Annadreef worden bomen gekapt. Daar gaat het respectievelijk om zes en drie bomen. "De bomen zijn in slechte staat waardoor de kans op stam- of takbreuk groot is. Waar mogelijk worden in het najaar bomen herplant", laat de gemeente weten.

Omleidingen

De bomenkap gebeurt van 9 maart tot en met 13 maart tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Tijdens het werk zijn de Rouppe van der Voortlaan, de Huisdreef en St. Annadreef gefaseerd afgesloten. Borden geven dit aan. Omleidingen zijn te vinden via www.breda.nl/wegwerkzaamheden.