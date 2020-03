Brabantse hennepkwekerijen kostten Enexis vorig jaar 18 miljoen euro aan stroom

NOORD-BRABANT - De vele hennepkwekerijen in Noord-Brabant hebben Enexis veel geld gekost in 2019. In totaal bedraagt de schade als gevolg van energiediefstal maar liefst 18 miljoen euro.

Dat heeft Enexis bekendgemaakt in reactie op de landelijke cijfers die de brancheorganisatie Netbeheer Nederland maandag publiceerde.

Volgens de brancheorganisatie werd in 2019 energiediefstal ontdekt bij 2300 hennepkwekerijen. De ontdekte kwekerijen tapten illegaal 114 miljoen kilowattuur aan stroom af. Enexis laat weten dat in haar gebied bij 334 hennepkwekerijen sprake is geweest van energiediefstal.

Volgens Netbeheer Nederland zijn er naar schatting zo'n 30.000 hennepkwekerijen in het land, die elk jaar bijna 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit stelen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken. Netbeheerders (en dus alle aangeslotenen) draaien op voor ongeveer € 60 miljoen aan kosten voor de gestolen stroom en bovendien loopt de overheid rond de € 135 miljoen aan belastinginkomsten mis.