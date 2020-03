Kabinet roept alle Brabanders op om komende zeven dagen thuis te werken

NOORD-BRABANT - Heb jij een baan die je ook vanuit huis kan doen? Werk dan de komende zeven dagen thuis. Die oproep heeft het kabinet vanavond gedaan. Ook is het de bedoeling dat in heel Nederland mensen stoppen met handen schudden. Dit om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Brabanders die zich ziek voelden, moesten hoesten of koorts hadden werden vrijdagavond al opgeroepen door het RIVM om thuis te blijven. En die maatregel is vanavond door het kabinet na een crisisoverleg verder uitgebreid. Het kabinet roept mensen op om nog tot en met maandag 16 maart thuis te blijven. En dat geldt niet alleen meer voor mensen die zich zieken voelen. Het is de bedoeling dat iedereen het aantal contactmomenten verminderd. Daarom is het de bedoeling dat iedereen die dat kan, thuis werkt de komende zeven dagen. En bij beroepen waar dat niet mogelijk is, roept het kabinet werkgevers op om de werktijden zoveel mogelijk te verspreiden.

Ook roept het kabinet mensen in heel Nederland op om te stoppen met handen schudden. Verder blijven de oude adviezen gelden: gebruik papieren zakdoekjes en nies in je elleboog.

Besmettingen

Het aantal besmettingen in Brabant is afgelopen dagen flink opgelopen. Inmiddels gaat het om 134 gevallen, waarvan 19 in Breda. In Brabant is bij veel van de besmettingen niet bekend waar de patiënt het virus heeft gelopen.

Mark Rutte moest na de persconferentie zelf ook nog even wennen aan het beleid rondom het handen schudden.