Kraakpand Catharinastraat op last van burgemeester gesloten

BREDA - Het kraakpand aan de Catharinastraat is op last van de burgemeester gesloten. Aanleiding daarvoor was een brand die ontstond doordat bewoners ene barbecue hadden aangestoken in huis.

Gisterenavond moest de brandweer uitrukken voor een brand in een woning aan de Catharinastraat. Het ging om het kraakpand dat voor veel omwonenden en lokale politici al langer een doorn in het oog is. De brand ontstond doordat de bewoners er op zolder een barbecue aan hadden gestoken.

Na de brand is het pand op last van burgemeester Depla gesloten. Op de deur hangt nu een A4'tje waarop te lezen dat het pand 'tijdelijk gesloten is in verband met de openbare orde en veiligheid.' Betreden van het pand is strafbaar. De lokale VVD is blij met dat besluit. "De VVD Breda maakte zich al maanden kwaad over deze illegale bezetting en hoopt dat de omwonenden nu eindelijk rust krijgen."