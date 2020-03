Corona is probleem voor aanmeldavonden middelbare scholen: 'Kies voor digitaal aanmelden'

BREDA - Vanavond en morgenavond zijn op veel Bredase middelbare scholen de aanmeldavonden. Achtstegroepers komen dan samen met hun ouders naar de school toe om zich aan te melden voor het komend schooljaar. Maar dit jaar zullen veel aanmeldingen digitaal verwerkt worden. Vanwege het coronavirus worden leerlingen en ouders die hoesten of verkouden zijn, gevraagd om níet naar de scholen te komen.

Vandaag en morgen zijn spannende dagen voor de achtstegroepers uit Breda. De middelbare scholen houden namelijk hun aanmeldavonden. Maar die zullen er vanwege het coronavirus wel anders uit zien als normaal. Zo krijg je er geen hand meer van de leraren. En ben je ziek, moet je hoesten of ben je verkouden? Dan roepen de middelbare scholen je op om de aanmelding digitaal te doen. Want zij volgen de richtlijnen van het RIVM, en die stellen dat Brabanders die zich ziek voelen, thuis moeten blijven.

"Bij voorkeur ontvangen we je graag persoonlijk op school voor een aannamegesprek, maar als je gezondheidsklachten hebt zoals verkoudheid, hoesten of koorts, is dit niet aan te raden. Daarom bestaat deze keer ook de mogelijkheid om je digitaal aan te melden", laat de rector van het Markenhage weten. "We vertrouwen erop dat iedereen de richtlijnen van het RIVM volgt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: was regelmatig je handen, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren handdoekjes en blijf als je hoest, verkouden bent of koorts hebt, thuis!"

Wie niet ziek is, is wel gewoon welkom op de aanmeldavonden. De scholen zijn volgens planning open voor aanmeldingen op 10 en 11 maart van 17.00 – 20.30 uur.

De scholen zien geen reden om de avonden volledig te annuleren. Dat past in het beleid van het RIVM, dat stelt dat scholen gewoon open kunnen blijven. Andere scholen kiezen er wel voor om evenementen en activiteiten af te gelasten. Zo zette Avans vanmiddag een streep door alle grote evenementen die komende week gepland staan.