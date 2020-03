Opnieuw uitstel voor opening Generaal Maczek Memorial

BREDA - Het is een flinke domper voor de initiatiefnemers achter het Generaal Maczek Memorial. De grote droom was om het memorial af te ronden nog voordat koning Willem-Alexander in oktober 2019 Breda bezocht om 75 jaar bevrijding te vieren. Dat werd niet gehaald, waardoor de opening werd verplaatst naar de geboortedag van generaal Maczek op 31 maart. Maar nu gooit het coronavirus ook voor die opening roet in het eten.

31 maart. Dat is de geboortedag van Generaal Maczek. Een ideaal moment dus om het memorial te openen, nadat de deadline van het bezoek van koning Willem-Alexander niet gehaald werd. De initiatiefnemers hadden het programma voor de opening al helemaal rond. 31 maart zou de grote opening zijn, en 1 april zou Dieuwertje Blok naar Breda komen om een speciaal kindercollege over vrijheid te geven. Maar door dat programma is een streep gezet. De maatregelen rondom het coronavirus gooien roet in het eten.

De officiële opening van het memorial wordt verplaatst naar oktober, heeft de stichting laten weten. Een datum hiervoor zal later worden vastgesteld.

Over het memorial

Het Generaal Maczek memorial biedt ruimte voor erkenning en herdenking van de bijdrage die de Poolse strijders hebben geleverd aan de bevrijding van grote delen van Nederland. Zo komt er een informatie- en documentatiecentrum, een auditorium en een ruimte voor bezinning. Ook biedt het memorial een thuisbasis voor het Generaal Maczek Museum met een permanente tentoonstelling.