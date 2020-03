Rabobank getroffen door pinstoring: 'Ik moest al mijn boodschappen weer terug leggen'

BREDA - Klanten van de Rabobank hebben vandaag last van een vervelende pinstoring. Daarbij is het voor veel klanten niet mogelijk om te pinnen. En dat zorgt voor vervelende situaties.

De bank laat weten dat hun klanten door de pinstoring hinder kunnen ondervinden met pinnen en contactloos betalen. De eerste meldingen van gedupeerden kwamen op allestoringen.nl vanochtend al om 7.00 uur binnen. Maar om 13.00 uur waren dat er al bijna duizend.

Voor mensen die even snel boodschappen willen doen, kan de storing voor vervelende situaties zorgen. "Ik had toevallig ook nog wat contant geld bij, maar niet genoeg voor al mijn boodschappen", vertelt een gedupeerde klant die even snel langs de Jumbo ging vanmiddag. "Ik pin altijd, dus ik was eigenlijk al blij dat ik überhaupt een beetje cash bij me had. Maar ik moest een groot deel van mijn boodschappen terugleggen."

Hoe lang de storing nog gaat duren, is niet bekend. 'Er wordt hard gewerkt aan een oplossing', aldus de Rabobank op Twitter.