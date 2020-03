Al 27 Bredanaars besmet met corona; leraar Graaf Engelbrecht beter verklaard

BREDA - Het aantal coronabesmettingen in Breda is weer flink toegenomen. Waar de teller gisteren op 19 stond, zijn dat er vandaag 27. Alleen in de gemeente Tilburg zijn er meer besmettingen. Daar gaat het om 29 gevallen. Naast de nieuwe besmettingen, worden er ook mensen juist weer beter verklaard. Zo staat de leraar van het Graaf Engelbrecht College die besmet was met het virus weer voor de klas.

Eén keer per dag brengt het RIVM een update naar buiten met het aantal bevestigde coronabesmettingen. Dat zijn er in Breda inmiddels 27. Daarmee is Breda bijna weer de gemeente met het meeste aantal besmettingen. Alleen in Tilburg zijn er meer, namelijk 29. In totaal staat de teller in Noord-Brabant nu op 157 besmettingen. Landelijk gaat het om 382 gevallen.

Leraar

Eén van de besmette personen was een leraar van het Graaf Engelbrecht College in Breda. Hij is echter alweer genezen van het virus, laat de school weten. "De collega was sinds vorige week thuis en vertoonde nauwelijks ziekteverschijnselen. Inmiddels heeft de GGD verklaard dat deze collega weer beter is en niet meer besmettelijk. Daarom is besloten dat hij zijn werkzaamheden weer hervatten."

Advies

Het huidige advies van het RIVM en het kabinet blijft gelden. Dat luidt: probeer de komende dagen voor zover dat mogelijk is thuis te werken. Schud elkaar niet de hand, en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Wie zich ziek voelt, moest hoesten of koorts heeft wordt geadviseerd thuis te blijven.