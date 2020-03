Een overzicht: Deze Bredase evenementen gaan niet door vanwege corona

BREDA - Veel Bredase evenementen en activiteiten gaan komende dagen niet meer door. Zij volgen het advies op dat gisteren werd uitgesproken door de voorzitters van de veiligheidsregio. Zij roepen Brabanders op om zeven dagen lang al het sociaal contact zoveel mogelijk te beperken. Vergunningen voor grote evenementen die dit weekend werden gehouden zijn daarom ingetrokken door de burgemeester. Maar ook veel kleinere organisaties en verenigingen kiezen ervoor om het advies na te leven en een streep door de activiteiten te zetten. Dit overzicht wordt in de loop van de dag verder aangevuld:

Optocht Bavel

Opnieuw een domper voor Baviaonenland. De optocht moet vanwege de storm worden uitgesteld. Maar ook op de nieuwe datum, zondag 15 maart, kan de optocht vanwege het coronavirus nu niet doorgaan. Lees er hier meer over.

Sportwedstrijden

NOC*NSF heeft haar leden geadviseerd om alle sportwedstrijden in Noord-Brabant tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden en is onmiddellijk overgenomen door onder andere de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en door de KNVB. "Alle wedstrijden van Brabantse amateurvoetbalverenigingen, die voor deze week op het programma staan, worden uitgesteld"", laat de voetbalbond weten. Over het wel of niet doorgaan van de trainingen beslissen de verenigingen zelf. Daarover is bij veel verenigingen nog geen knoop doorgehakt. Anderen maakten wel snel een keuze, zo liet vv Baronie weten dat alle trainingen van jeugdteams geannuleerd zijn.

Voorstellingen Chassé Theater

Op zaterdag 14 maart zou het aantal bezoekers van het Chassé Theater met de drie geplande voorstellingen boven de gestelde norm van duizend bezoekers zijn. Om die reden is er besloten om het concert van philharmonie zuidnederland te annuleren. Kaarthouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Opening Kabonk

Vrijdag 13 maart open het mega indoorspeelparadijs Kabonk en pannenkoekenrestaurant Pannenkoekwaus haar deuren. Die opening is níet afgelast, maar zal wel een stuk minder groot en spectaculair zijn dan in eerste instantie was bedacht. "Zo hebben we nu besloten om net als andere locaties wel gewoon open te gaan, maar de glitters, toeters en bellen van de grootse opening gaan we verplaatsen naar de meivakantie en dan maken we er een dubbel zo groot feest van", laat Kabonk weten.

Breda in Concert

Het grootschalige Breda in Concert Indoor dat zaterdag gehouden zou worden in Leisure Centre Breda gaat niet door. De vergunning is ingetrokken omdat er duizenden mensen naar het festival toe zouden gaan. En dergelijke grote evenementen mogen niet meer doorgaan volgens de richtlijnen. "Natuurlijk hebben we aan alle bezoekers gedacht die hierdoor gedupeerd zijn", laat de organisatie weten. Zij krijgen twee opties: het geld terug van het kaartje terug vragen of kosteloos je kaartje inwisselen voor een ticket voor Breda in Concert Outdoor op 1 augustus.

Art Breda

De grote kunstbeurs Art Breda is verzet. "In het verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben de deelnemers van ART BREDA besloten het evenement te verplaatsen van april 2020 naar zaterdag 5 t/m zondag 13 september 2020", laat de organisatie weten. Het evenement zou gehouden worden bij Breepark.

Directeuren-maken-vuile-handen

Vrijdag zouden ruim 90 directeuren van Bredase bedrijven en leden van het college van B&W de handen uit de mouwen steken op en rond Natuurpoort Landgoed Wolfslaar tijdens de Directeuren-maken-vuile-handen-dag. Maar dat mooie initiatief gaat niet door. "We gaan in overleg of we de activiteiten op een latere datum alsnog kunnen doen", laat Rombout Kerremans van Betrokken Ondernemers weten.

Curio open avonden

De Open avond voor de mbo-opleidingen van Curio gaat niet door. Deze stond gepland op donderdagavond 12 maart van 17.00-20.00 uur. Het geldt voor alle Curio-locaties in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal. "We willen risico op verdere besmettingen zoveel mogelijk uitsluiten.”, aldus Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur van Curio.

Basisscholen Waterpolotoernooi

Op 18 en 25 maart zouden Bredase basisscholen de strijd aan gaan tijdens het waterpolotoernooi voor basisscholen. Dat is vanwege het coronavirus verplaatst. De nieuwe data zijn 17 en 24 juni.

Brabant Art Fair

De Brabant Art Fair dit dit weekend in de Grote Kerk van Breda zou worden gehouden gaat niet door. De organisatie heeft meteen een nieuwe datum bekend gemaakt voor het kunstevenement, dat wordt gehouden in de zomer op zaterdag 29 en op zondag 30 augustus 2020.

Gemeenteraad

MOOIWERK zou vanavond samen met de Raadsgriffie de Ontmoeting met de raad organiseren waarbij alle Bredase vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen de kans krijgen om het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad in het Stadhuis. Maar ook die bijeenkomst gaat niet door, laat de gemeente weten.

Mis je een evenement of activiteit in dit overzicht? Laat het ons weten via info@bredavandaag.nl