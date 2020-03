Coronavirus bereikt woonzorgcentrum Ruitersbos: medewerker en cliënt besmet

BREDA - Het coronavirus spreidt zich steeds verder uit over Breda. Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dat er inmiddels 32 bevestigde besmettingen zijn in de gemeente. Onder andere bij woonzorgcentrum Ruitersbos zijn de eerste besmettingen een feit. Zowel een cliënt als een medewerker hebben het virus opgelopen, bevestigd Michel Wijngaards van de Raad van Bestuur.

Het aantal coronabesmettingen in Breda is opnieuw toegenomen. Waar de teller gisteren nog op 27 bevestigde besmettingen stond, zijn dit er vandaag 32. In heel Brabant gaat het nu om 223 mensen. Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor het virus. Er zijn inmiddels vijf mensen om het leven gekomen door het virus, en zij waren allen 65+ en hadden een zwakke gezondheid. Het is dus zaak om vooral besmettingen op plekken waar veel senioren wonen te voorkomen. Toch is dat niet altijd mogelijk. Zo zijn bij woonzorgcentrum Ruitersbos in Breda een cliënt en een medewerker besmet.

"Helaas hebben wij inderdaad een besmetting met het coronavirus bij Ruitersbos. Gisteren werd bevestigd dat één van onze cliënten, een man van 90 jaar oud, het virus heeft opgelopen. Ook zit een besmette medewerker inmiddels thuis." Het is mogelijk dat één van de twee het virus aan de ander heeft overgedragen. De medewerker en de cliënt hebben namelijk contact met elkaar gehad. Het contactonderzoek van de GGD moet daar uitsluitsel over bieden. "De GGD heeft gisterenavond contact met ons gehad om ons te helpen met de opstartfase, aangezien er uiteraard een protocol in werking is getreden. Het contactonderzoek zal waarschijnlijk vandaag of morgen worden uitgevoerd. De GGD heeft het immers erg druk. Het is dus wachten op wat daaruit komt", laat Wijngaards weten.

Isolatie

De medewerker die besmet is met het virus zit in thuisisolatie. En ook de cliënt woont momenteel geïsoleerd. Wel ontvangt de cliënt nog steeds de dagelijkse zorg. "Uiteraard ontvangen onze cliënten gewoon zorg. Dat is altijd nodig, welk virus er ook heerst. Wij zijn er om kwetsbare oudere mensen van deskundige zorg te voorzien, en dat blijven we ook nu met rust en vertrouwen doen. Uiteraard zijn er wel aanpassingen gedaan in hoe deze zorg wordt verleend. Zo proberen we het te beperken tot één medewerker per dag, en is die medewerker voorzien van het voorgeschreven mondkapje, schort, handschoenen etcetera." Mogelijke symptomen bij andere werknemers worden nauwlettend in de gaten gehouden en de richtlijnen van het RIVM worden streng gevolgd. "Wij hebben geen laboratorium zoals het ziekenhuis dus kunnen zelf niet preventief testen."

Vertrouwen

De besmetting bij het woonzorgcentrum (waar ruim 200 senioren op afdelingen, in appartementen en in aanleunwoningen wonen), leidt niet tot paniek, stelt Wijngaards. "Wij kiezen ervoor om van het informeren ook maatwerk te maken. Onze medewerkers informeren de cliënten op een persoonlijke en adequate manier. Families hebben wij schriftelijk toelichting gestuurd over de situatie. Ook hebben we een speciaal telefoonnummer geopend voor vragen." Ondanks de kwetsbaarheid van de ouderen, merkt Wijngaards dat paniek niet de overhand neemt. "Mensen begrijpen het beleid en waarderen de uitgebreide informatie die we bieden. Dat vertrouwen is heel prettig."