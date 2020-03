Toekomst My Health hangt aan zijden draadje door gedwongen verhuizing

BREDA - Sportschool My Health heeft de noodklok geluid bij de gemeenteraad van Breda. De sociale sportschool won recentelijk nog een Social Impact Award en wordt regelmatig geprezen door lokale politici, omdat zij kwetsbare mensen helpen. Maar de toekomst van My Health is onzeker, nu het initiatief gedwongen moet verhuizen. En dat kan het financieel niet aan.

"Een paar maanden geleden hing de vlag in top op het Chasséveld. My Health werd unaniem bekroond tot winnaar van de Social Impact Award van BCB Breda. En kort daarvoor kreeg de sportschool ook al de hoogste eer toegewezen met de 'Gouden Sportkantine' van Team Fit voor de gezonde voeding in de vitrines", schrijft het team van MY Health aan de gemeenteraad van Breda. "Ook de Bredase politiek prijst de initiatieven die de club neemt om kwetsbare mensen een duurzaam veilig thuis te bieden. Toch dreigt het grote sociale hart het binnenkort te gaan verliezen van economische belangen." De sportschool gaat namelijk haar huisvesting verliezen. My Health zit in hetzelfde pand als de politie, aan het Chassé veld. " De verhuurder heeft besloten een andere weg in te slaan. Tegen zoveel commerciële slagkracht valt door een sociaal gedreven onderneming niet op te boksen."

De sportschool vraagt nu om hulp bij de gemeenteraad. Het heeft namelijk al een nieuwe pand op het oog aan het Nonneveld. "We zouden onze prachtsportschool daar per direct kunnen voortzetten. Dit pand midden in het centrum staat al jaren leeg." Maar daarvoor is wel extra geld nodig. Want hoewel My Health financieel een eind komt, is het niet genoeg om de verhuizing voor de 1500 leden helemaal te realiseren. " We zijn op zoek naar een instantie die erkent welke belangen de enthousiaste medewerkers en vrijwilligers dienen. Heb jij ook een groot sociaal hart? Laat je horen. Elke suggestie is welkom", aldus het team.

Over My Health

My Health is actief aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. "Daar waar de hardste klappen vallen. Waar ouderen die met eenzaamheid worstelen aansluiting vinden. Waar mensen met een beperking zich niet achtergesteld voelen. Waar meisjes en jonge vrouwen onbespied sporten. Waar studenten in ruil voor korting op het lidmaatschappelijk als maatje een senior de helpende hand bieden tijdens het sporten", is hoe de sportschool het zelf omschrijft.

Wil jij My Health helpen? Neem contact op met info@myhealthbreda.nl